Meteo Liguria, giornata più soleggiata ma in arrivo aria fredda

Il nucleo di alta pressione stabile presente sul nord della Gran Bretagna inizia ad estendersi verso l’Europa centrale, regalando alla Liguria una giornata con cieli mediamente più soleggiati in particolare nella prima parte della giornata. Atteso per venerdì, però, un nuovo ingresso di aria fredda in quota proveniente da nord-est

Queste, nel dettaglio, e previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 15 Maggio 2025

Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutta la regione, con solo qualche velatura presente nelle primissime ore sul ponente della regione.

Dalle ore centrali sviluppo di cumuli nell’interno della regione, in particolare su Appennino centro-orientale ed Alpi Liguri, dove non si esclude qualche locale rovescio temporalesco.

Venti deboli o moderati a regime di brezza.

Mare poco mosso o quasi calmo su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Sulla coste temperature minime tra +14°C/+17°C e massime tra +19°C/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C /+12°C e massime tra +17°C/+24°C