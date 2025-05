Saluto romano a Genova, aperta indagine dopo esposto del M5S

Genova – Un fascicolo di indagine con l’ipotesi di reato di violazione delle norme contro il disciolto partito fascista. L’ha aperto la Procura di Genova a seguito dell’esposto presentato dal Movimento 5 Stelle a seguito della commemorazione, con numerosi saluti romani, della tragica morte di Ugo Venturini, il militante del Movimento Sociale Italiano colpito a morte, nel 1970, da una bottiglia lanciata durante un comizio di Almirante.

Al momento non ci sarebbero nomi iscritti nel fascicolo ma proseguono le indagini per identificare gli appartenenti alle associazioni vicine all’ultradestra che hanno organizzato, lo scorso 4 maggio, la commemorazione, e durante la stessa hanno fatto il saluto romano.

Il fascicolo è stato affidato ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia che ha compiti investigativi anche per reati legati al terrorismo.

La Digos aveva identificato subito alcuni dei militanti di ultra-destra che avevano fatto il saluto romano ma molti altri, forse 150, sarebbero ancora in corso di identificazione tramite le targhe delle automobili arrivate a Genova un pò da tutta Italia.

La manifestazione di commemorazione era stata autorizzata per il ricordo alla vittima mentre le associazioni antifasciste avevano organizzato una contro-manifestazione poco lontano, sempre nella zona di Brignole.

Domani un’altra manifestazione antifascista dovrebbe attraversare la città per cercando di avvicinarsi alla sede di una associazione vicina a CasaPound in via Montevideo.