Genova, corteo antifascista alla Foce, strade chiuse al traffico

Genova – Scattano le prime chiusure, nella zona della Foce, per il corteo antifascista annunciato per questo pomeriggio, con partenza dai giardinetti di Brignole per arrivare alla zona di piazza Alimonda e via Montevideo dove si trova la sede di una associazione vicina a CasaPound.

La zona è blindata dalla forze dell’ordine che cercheranno di impedire il contatto tra manifestanti ed eventuali frequentatori dell’associazione ma anche per garantire un “cuscinetto” di sicurezza per evitare che si verifichino scontri o comunque momenti di tensione.

La polizia locale segnala la chiusura di via Odessa e via Montevideo in direzione levante con deviazioni al transito agli incroci via Tomaso Invrea e di corso Torino e ancora di via Tomaso Invrea e via Casaregis – piazza Tommaseo/via Montevideo

La manifestazione è stata organizzata dalla galassia delle associazioni antifasciste a seguito dell’autorizzazione data alla commemorazione dell’omicidio di Ugo Venturini, vittima, nel 1970 del lancio di una bottiglia durante un comizio del MSI.

Una protesta che causerà disagi al traffico a partire dalle 16 quando il corteo dovrebbe mettersi in movimento dalla zona di Brignole verso piazza Alimonda,