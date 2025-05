Genova, grave incidente in centro: 70enne investita da uno scooter

Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della prima mattinata di oggi, sabato 17 maggio, in Viale Brigate Partigiane, nei pressi di Piazza della Vittoria in direzione mare, dove una donna di circa 70 anni investita da uno scooter mentre attraversava la carreggiata.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto e nemmeno se la donna rimasta ferita stesse attraversando o meno la strada sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato molto violento e la 70enne ha riportato un taglio occipitale con trauma cranico e toracico. Soccorsa inizialmente sul posto dai sanitari del 118, inizialmente intervenuti in codice rosso, è stata condotta in codice giallo, quello di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il conducente dello scooter è rimasto illeso.

Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro stradale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it