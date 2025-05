Genova, segnala spaccio a Rivarolo con la App YouPol, un arresto

Genova – Ha notato uno strano via vai di persone in un appartamento ed ha allertato le forze dell’ordine usando la App della polizia YouPol e gli agenti hanno arrestato uno spacciatore. E’ successo nel quartiere di Rivarolo dove un 52enne è stato fermato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo aveva trasformato la sua abitazione in una sorta di centrale dello spaccio e quando gli operatori della Squadra Mobile hanno effettuato degli appostamenti si sono subito resi conto di quello strano via vai confermando i sospetti del Cittadino.

In particolare, dopo la segnalazione, gli agenti si sono appostati presso l’abitazione del 52enne e, dopo aver visto alcune persone entrare ed uscire con fare sospetto, sono intervenuti.

Gli investigatori hanno trovato l’uomo in possesso di 15 gr di cocaina, di due bilancini di precisione e della somma di euro 2300 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La segnalazione sull’App e l’immediato intervento della Polizia ha dimostrato ancora una volta quanto la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, anche via smartphone, possa fare la differenza. L’uomo è stato processato per direttissima.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

