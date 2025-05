Genova, soccorritore della Croce Verde aggredito a Quinto

Genova – Era impegnato nel soccorso ad una persona vicino ad un noto locale di Quinto quando è stato colpito alla spalle con un pugno o una bottigliata. E’ successo nella notte ad un soccorritore della Croce Verde di Quarto dei Mille che è finito a sua volta in ospedale in circostanze ancora tutte da chiarire.

Il giovane è stato ferito senza un apparente motivo da una persona che si trovava nelle vicinanze e che evidentemente assisteva al soccorso in atto.

Colpito al volto in modo violentissimo, il soccorritore è stato trasferito all’ospedale San Martino dove è stato necessario applicare 5 punti di sutura che resteranno per sempre come cicatrice indelebile sul volto.

In una nota la Croce Verde di Quarto dei Mille denuncia l’episodio e lancia un appello affinché venga identificato l’autore dell’aggressione e si apra una riflessione su episodi come questi che diventano sempre più numerosi.

“Questa notte – scrive la Croce Verde di Quarto – durante un intervento di soccorso nei pressi di un locale, a Quinto, una nostra squadra è stata vittima di un’aggressione.

Un nostro volontario è stato colpito alle spalle con un pugno mentre svolgeva il proprio servizio: un gesto vile e ingiustificabile. Il nostro soccorritore ha riportato una ferita che ha richiesto l’applicazione di 5 punti di sutura presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino.

Condanniamo con fermezza questo atto di violenza gratuita nei confronti di chi ogni giorno si impegna per la sicurezza e il benessere della collettività.

Esprimiamo piena solidarietà al nostro collega e ribadiamo che nessuna forma di aggressione sarà mai tollerata. Abbiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché vengano individuati i responsabili e adottati i provvedimenti necessari.

Chi aggredisce un soccorritore, aggredisce l’intera comunità.

Noi comunque non ci fermeremo nel portare avanti la nostra missione!”