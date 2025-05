Genova, auto in fiamme a Crevari, intervengono i vigili del fuoco

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della notte appena trascorsa nella zona di Crevari, sulle alture del quartiere genovese di Voltri, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco.

L’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni residenti, che avrebbero scorto le fiamme e la densa coltre di fumo e avrebbero così richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali si sono messi al lavoro e in pochi minuti hanno domato l’incendio. Fortunatamente, eccezion fatta alla macchina coinvolta, non si sono segnalati ulteriori danni a cose o persone.

Al momento non è chiara l’esatta dinamica di quanto accaduto e non lo sono nemmeno le origini del rogo.

