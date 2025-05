Sicurezza alla guida, nasce a La Spezia l’etilometro automatico

La Spezia – Un etilometro automatico progettato per controllare e tenere monitorata la eventuale presenza di alcol nell’abitacolo dei veicoli che devono mantenere il “livello zero” del conducente. Si chiama Drive 1 ed è la nuova soluzione per la sicurezza stradale. Lo ha lanciato l’azienda spezzina Safety Driving Solutions Srl ed è in grado di rilevare qualsiasi concentrazione di alcol, sia al momento dell’avvio del mezzo su cui è installato ed anche drante la marcia.

Il dispositivo è completamente automatico e non richiede alcuna interazione diretta con il conducente, garantendo una protezione costante e senza interruzioni.

In caso di positività all’alcol, il sistema inibisce l’accensione del veicolo e invia un alert al responsabile dei mezzi, contribuendo a prevenire incidenti e a garantire un ambiente di guida sicuro.

“Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto circa 7 anni fa, pensando soprattutto all’applicazione del prodotto nel mondo dei trasporti e della logistica – spiega l’amministratore unico di SDS, Riccardo Failla -. La partenza non è stata semplice perché ci siamo subito scontrati con il periodo pandemico del Covid-19 e della crisi della componentistica elettronica, ma abbiamo sfruttato questi anni difficili per sviluppare al meglio il prodotto e i suoi aspetti di ingegnerizzazione”. “Drive 1 oggi è l’unico prodotto che offre una funzione sia di prevenzione sia di monitoraggio durante tutto il viaggio del mezzo sul quale viene installato, garantendo la sicurezza dell’impresa titolare del veicolo e del conducente – aggiunge Failla -. Va poi sottolineato come il dispositivo sia stato pensato come strumento di prevenzione a tutela sia dell’autista che del mezzo di trasporto. Inoltre, SDS non gestisce i dati sensibili dei conducenti ma una banca dati collegata alle targhe dei veicoli che viene condivisa con i datori di lavoro”.

Drive 1 rappresenta un grande passo avanti nella sicurezza stradale, in particolare per le compagnie di trasporto, logistica e trasporto pubblico e, più in generale, per tutte le aziende che hanno flotte di automezzi. Grazie alla sua capacità di rilevare continuamente la presenza di alcol nell’abitacolo, il sistema assicura che la guida avvenga sempre in condizioni ottimali, riducendo il rischio di incidenti causati dall’alcol.

Drive 1 è uno strumento sicuro e certificato da Industria 4.0 (che consente di usufruire di credito d’imposta fino al 20% del costo dell’apparato), CE e Automotive.

Oltre al controllo della presenza di alcol, Drive 1 è dotato di un sistema GPS e di un software di gestione avanzato. La piattaforma MyDRIVE 1 permette alle imprese titolari dei mezzi di ricevere alert in tempo reale sui possibili rilevamenti di alcol, monitorare lo status dei veicoli, rilevare eventuali manomissioni e verificare la loro posizione in ogni momento. L’innovazione non si ferma alla sicurezza: Drive 1 contribuisce anche a minimizzare i danni materiali, a garantire una gestione ottimizzata dei mezzi, con un fermo veicoli ridotto al minimo grazie alla sua affidabilità e, in futuro, grazie all’abbattimento dei rischi, anche di poter usufruire di una scontistica con le compagnie di assicurazioni.

SDS Srl è un’azienda innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la sicurezza e la gestione dei veicoli. Con sede a La Spezia, SDS si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti e servizi, rivolti principalmente a flotte aziendali e privati che desiderano migliorare la sicurezza stradale. L’azienda è all’avanguardia nella progettazione e implementazione di dispositivi di monitoraggio, come Drive 1, che rispondono alle necessità di controllo in tempo reale, prevenzione degli incidenti e ottimizzazione della gestione dei mezzi. Grazie alla sua esperienza e all’impegno costante nella ricerca e sviluppo, SDS Srl rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore della tecnologia applicata alla sicurezza stradale.