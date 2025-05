Genova, coppia rapina e aggredisce un passante in via Gramsci: denunciati

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della serata di ieri, lunedì 19 maggio, in via Gramsci a Genova, dove un uomo che stava camminando sul marciapiede è stato avvicinato da una coppia che l’ha rapinato.

Secondo quanto emerso dopo i primi accertamenti, i due malviventi, una 35enne e un 27enne, avrebbero avvicinato la loro vittima, iniziandolo ad aggredire con violenza e sottraendogli lo zaino, prima di darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i carabinieri che sono giunti sul posto e hanno dato il via alle indagini dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima.

Anche grazie alla descrizione dei due aggressori, questi ultimi sono stati rintracciati e fermati poco distante. Erano ancora in possesso dello zaino sottratto, che è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.

I due, invece, sono stati denunciati per rapina aggravata.

