Celle Ligure, incidente in via Pecorile, grave un motociclista

Celle Ligure (Savona) – Migliorano, all’ospedale San Paolo di Savona, le condizioni del motociclista ferito ieri sera in un brutto incidente stradale avvenuto in via Pecorile, a Celle Ligure.

Per cause ancora da accertare il centauro ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente a terra.

Alcuni passanti hanno allertato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118.

Il personale sanitario ha accertato diverse lesioni ed ha stabilizzato il ferito prima di trasportarlo con la massima urgenza in ospedale, a Savona, con il codice rosso, il più grave.

Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente ma dalle prime informazioni non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente.