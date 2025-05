Genova, domani torna la Fiera di Santa Rita, modifiche alla viabilità in centro

Genova – Torna domani, giovedì 22 maggio, in alcune zone del centro di Genova la tradizionale Fiera di Santa Rita. Le zone coinvolte dall’evento subiscono alcune modifiche per quanto riguarda il traffico e la sosta dei veicoli. I dettagli:

“Torna, giovedì 22 maggio, la tradizionale fiera di Santa Rita – si legge sul sito del Comune di Genova – che si svolge ogni anno in occasione dei festeggiamenti della Santa.

Per lo svolgimento della fiera, giovedì 22, sono istituiti: divieto di sosta e circolazione dalla mezzanotte alle 19 in via della Consolazione e doppio senso di circolazione, in senso unico alternato, gestito da agenti della Polizia Locale, nel tratto compreso tra vico san Vincenzo e via Colombo fino all’intersezione con piazza Colombo.

La fiera si snoda in via della Consolazione, adiacente a via XX Settembre, con le bancarelle dedicate esclusivamente alla vendita di rose, fiori legati all’iconografia della Santa”.——————————————————————————————————

