Meteo Liguria, schiarite al mattino ma in arrivo un nuovo peggioramento

Dopo la giornata di maltempo di ieri è attesa una giornata di transizione per oggi, mercoledì21 maggio 2025, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Liguria.

In arrivo però una nuova perturbazione attesa per la giornata di domeni, giovedì 22 maggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 21 Maggio 2025

Al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione, se si eccettua qualche annuvolamento ancora presente nelle zone del levante ligure.

A partire dalla tarda mattinata attività cumuliforme in aumento sulle zone appenniniche con rischio temporali nel primo pomeriggio specie tra la Val Fontanabuona e la Val Trebbia e sulle Alpi Liguri.

Lato costa invece avremo ampie schiarite un po’ ovunque anche se è possibile un aumento della copertura nuvolosa sul settore centrale a partire dal tardo pomeriggio, pur senza fenomeni.

Venti al mattino deboli o moderati da nord, nel pomeriggio rotazione del vento dai quadranti meridionali con rinforzi sul savonese e nelle zone interne del settore centro-occidentale

Mare generalmente mosso

Temperature in calo le minime, in aumento le massime.

Sulla costa temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +20°C/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C /+9°C e massime tra +17°C/+23°C