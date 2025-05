Genova – Corso Italia è una delle principali strade di Genova, snodo di collegamento cruciale tra il levante e il centro della città e, soprattutto in questa stagione, luogo dove centinaia di turisti e di genovesi arrivano ogni giorno per passare qualche ora all’aria aperta con un panorama meraviglioso.

Pista ciclabile a parte, siamo abituati a ricordare la strada lungomare come la ammiriamo al giorno d’oggi, con l’ampia passeggiata lato mare e le corsie verso levante e verso ponente lato monte.

Ma qual è la storia di corso Italia? Quando è nata questa strada simbolo di Genova?

Per parlare della storia di corso Italia bisogna fare un passo indietro di oltre un secolo, arrivando nel periodo a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Per la precisione, dopo il 1873 quando gli attuali quartieri della Foce e di Albaro – fino a quel momento comuni autonomi – vennero accorpati al comune di Genova, dando vita a numerosi interventi urbanistici che ridisegnarono la zona.

Tra questi ci fu anche Corso Italia, progettata dall’architetto e ingegnere livornese Dario Carbone che nel 1882 si trasferì a Genova e partecipò alla realizzazione di diversi altri progetti, come il Palazzo della Borsa di piazza De Ferrari e diversi edifici di via XX Settembre. La sua realizzazione venne pensata sia nell’ambito dell’espansione verso levante della zona più residenziale della città, sia per dare un accesso più comodo e percorribile ai residenti verso gli stabilimenti balneari.

I lavori della strada lungomare ebbero inizio nel 1909 e terminarono sei anni più tardi, nel 1915. Inizialmente, il progetto avrebbe visto terminare il lungomare presso la foce del torrente Sturla, ma la ferma opposizione dei residenti dei borghi marinari di Boccadasse e Vernazzola fece optare per il collegamento di via Cavallotti.

Negli anni corso Italia divenne sempre più una meta e un luogo di svago per genovesi e non solo. Tra il 1935 e i primi anni Cinquanta vennero posizionate sia nella parte centrale che nella parte sud aiuole, piante e fontane per decorare ulteriormente la strada, mentre nella seconda metà degli anni Ottanta venne effettuato un restyling in vista dei Mondiali di calcio del 1990 e delle Colombiadi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it