Savona, capotreno aggredito da persona senza biglietto

Savona – Ancora caccia al giovane che ieri pomeriggio ha colpito con schiaffi e pugni il capotreno di un convoglio fermo alla stazione perché sorpreso senza biglietto. Le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’aggressore che sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della stazione e del treno prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Migliorano le condizioni del ferroviere aggredito, colpito al volto da schiaffi e pugni dalla persona, sembra un giovane, che si è poi allontanato in tutta fretta.

Secondo la prima ricostruzione il capotreno, al lavoro sul treno regionale 12272 diretto a Ventimiglia, ha chiesto di esibire il biglietto all’aggressore e ne sarebbe nata una discussione culminata con la violenza.

Si tratta dell’ennesima aggressione ai danni di personale viaggiante sulle ferrovie e cresce la preoccupazione per la sicurezza considerando che spesso i malviventi sono armati come nel caso dello scorso autunno, alla stazione di Rivarolo, con il capotreno Rosario Ventura colpito da una coltellata da un giovane senza biglietto.