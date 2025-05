Nel weekend torna la Festa della Focaccia di Recco, il programma

Recco (Genova) – É ormai tutto pronto per la nuova edizione della ‘Festa della Focaccia di Recco col formaggio IGP‘ del 2025, che anche quest’anno accoglierà migliaia di visitatori sabato 24 e domenica 25 maggio. Il programma:

“Recco si prepara ad accogliere migliaia di visitatori – si legge nella nota diffusa dal Comune – per l’attesissima “Festa della Focaccia di Recco col formaggio IGP”. L’edizione 2025, che trasforma la città in un incrocio di sapori e divertimento, è fissato per domenica 25 maggio con un’anteprima nel pomeriggio di sabato 24 maggio. Domenica saranno distribuite gratuitamente migliaia di porzioni della celebre focaccia di Recco col formaggio IGP, favorendo un’atmosfera di condivisione e festa in nome del patrimonio gastronomico. L’organizzazione nasce dalla collaborazione tra il Consorzio della Focaccia di Recco e il Comune di Recco. La festa gode, inoltre, del patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova, Ascom Confcommercio Genova e FIPE Liguria, con il supporto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

“La focaccia di Recco col formaggio IGP non è semplicemente un piatto, ma la nostra icona culturale e gastronomica, le cui radici affondano in una tradizione secolare – dice il sindaco Carlo Gandolfo – un saper fare che è stato tramandato di generazione in generazione dai “rechelini doc” e abili osti e fornai dell’epoca, i cui eredi sono oggi i panificatori e ristoratori che continuano a preservare e innovare quest’arte. La festa negli anni è diventata un importante appuntamento che valorizza la nostra tradizione e il lavoro dei nostri focacciai”.

Oltre alle degustazioni, il programma prevede momenti di intrattenimento, musica e attività per i più piccoli, rendendo la Festa della Focaccia un evento coinvolgente per tutta la famiglia”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it