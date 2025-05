Treni, traffico ancora in tilt: prosegue la giornata da incubo sulla linea ferroviaria

Genova – Prosegue la giornata di pesanti disagi sulla linea ferroviaria della Liguria e, in particolar modo, quella intorno a Genova.

Questi sono iniziati fin dalle prime ore della mattina, quando un albero di grosse dimensioni è caduto sui binari nei pressi di Sori. Sul posto sono giunti i tecnici, che si sono messi al lavoro per rimuoverlo e per verificare eventuali danni causati dalla caduta, mentre sono state molto pesanti le ripercussioni sul traffico. Treni regionali, Intercity e convogli ad Alta Velocità hanno subito ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso e a circa otto ore dall’inizio dell’evento la circolazione risulta ancora rallentata.

Inoltre, a partire dalla tarda mattinata di oggi, si sono registrati ritardi e disagi sulla linea Genova-Milano e sulla linea Genova-Torino a causa di un’intensa ondata di maltempo che ha colpito in queste ore sia il Basso Piemonte che la Lombardia. Anche in questo caso, i convogli hanno registrato decine di minuti di ritardo.

