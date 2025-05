Genova, fuga da film tra le strade di Albaro per evitare l’alcoltest, 30enne nei guai

Genova – Lo scorso fine settimana una vera e propria fuga da film è andata in scena per diversi minuti nel quartiere genovese di Albaro, dove un uomo di 30 anni alla guida della sua macchina non si è fermato ad un posto di blocco e ha dato il via ad un inseguimento durato circa 8 chilometri e che l’ha visto compiere diverse infrazioni del codice della strada, tra cui l’imbocco di alcune vie in contromano e il passaggio con il ‘rosso’ a diversi semafori nella zona.

Vista la pericolosità dell’inseguimento e il rischio per l’incolumità delle persone che si trovavano in quei momenti per strada, gli agenti della polizia locale hanno deciso di interromperlo dando inizio alle indagini.

Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, il 30enne è stato rapidamente rintracciato e identificato. Secondo gli investigatori, è probabile che al momento della fuga posse in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

Una volta raggiunto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato sequestrato. Inoltre, gli è stata prima sospesa la patente per 60 giorni e poi inflitti una decurtazione complessiva di 50 punti che ha portato alla revisione della patente di guida.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it