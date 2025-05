Genova, nave lancia segnale di emergenza in mare ma era un guasto

Genova – Una sequenza di suoni brevi e poi uno lungo. Un segnale di emergenza a bordo che una nave all’ancora fuori dal Porto ha iniziato a lanciare intorno alle 23 ed ha ripetuto, in sequenza, per oltre mezz’ora.

Il suono della sirena, apparentemente un segnale di emergenza a bordo, ha fatto scattare l’allarme ed è stato udito in diversi quartieri della città, contribuendo a creare preoccupazione e chiamate ai centralini di emergenza.

Dalle prime informazioni, però, sembra si sia trattato di un semplice guasto, con il sistema di comunicazione di bordo che è andato in tilt.

In molti hanno segnalato che la sequenza, sette suoni brevi ed uno lungo, significa, nel “vocabolario” marittimo la presenza di un “allarme generale”.