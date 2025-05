Genova, ruba su un pullman in sosta in piazza della Vittoria: arrestato 32enne

Genova – La polizia ha arrestato un 32enne per furto aggravato e per ordine di custodia cautelare in aggravamento di altra misura non detentiva.

Nell’ambito del servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, gli agenti hanno notato l’uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, che si aggirava con fare sospetto in piazza della Vittoria nei pressi del capolinea dei pullman, pochi minuti dopo essere uscito dalla Questura e aver adempiuto al quotidiano obbligo di firma.

Dopo pochi istanti, l’indagato è entrato furtivamente in un pullman fermo in sosta e ne è uscito con un borsone, allontanandosi velocemente.

Gli agenti lo hanno quindi immediatamente bloccato e sottoposto ad un controllo, scoprendo che il borsone rubato era di proprietà dell’autista, che si era momentaneamente allontanato. Per questo motivo, è stato tratto in arresto e trasportato al carcere genovese di Marassi.

——————————————————————————————————

