Genova, tenta di ingoiare la droga per scappare ai controlli, arrestato 40enne

Genova – La polizia di stato di Genova ha arrestato un 40enne, pregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Ieri, gli agenti delle forze dell’ordine impiegati nel pattugliamento del centro storico, mentre transitavano in piazza Santa Fede, hanno sottoposto l’uomo ad un controllo di routine ma, dopo qualche istante, si è dato alla fuga in direzione via del Campo, disfacendosi di alcuni involucri di droga che nascondeva nella giacca.

Gli operatori lo hanno subito inseguito e fermato poco dopo in vico della Croce Bianca, proprio mentre tentava di ingoiare ulteriori 4 dosi di cocaina.

Infine ha opposto resistenza sbracciando e spintonando gli agenti per liberarsi dalla loro presa. Nelle fasi di perquisizione sono stati rinvenuti anche due smartphone che, a detta sua, erano utilizzati per l’attività di spaccio, e 190 euro in contanti.

In Questura, tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo, già recidivo per i medesimi reati, è stato arrestato e verrà giudicato questa mattina con rito direttissimo, fatta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

