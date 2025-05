Autostrade, incidente mortale in A12: la vittima è il 24enne Daniele Andreoletti

Chiavari (Genova) – Si chiama Daniele Andreoletti il 24enne morto nel tragico incidente avvenuto ieri sera lungo l’Autostrada A12, nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione levante. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale ed è stato pure allertato l’elisoccorso, che ha trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova gli altri due feriti rimasti coinvolti nel sinistro stradale, entrambi ricoverati in gravi condizioni. Per il 24enne residente a Chiavari non c’è stato nulla da fare.

“Questa sera il mio mondo è finito. Mio figlio Daniele ha avuto un incidente in moto…non c è stato niente da fare… è morto a 24 anni. Volevo solo dire questo”, è lo struggente messaggio che ha condiviso il padre della giovane vittima sul proprio profilo Facebook.

Al momento resta ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e per chiarirla le forze dell’ordine giunte sul posto hanno effettuato una serie di rilievi. Secondo le prime indicazioni, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte due moto e un furgoncino.

Uno dei due mezzi a due ruote si sarebbe scontrato con il furgoncino, ribaltatosi a seguito dell’impatto, dando così inizio alla carambola fatale.

Le altre due persone ferite gravemente sarebbero proprio i due conducenti degli altri mezzi coinvolti. Entrambi sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale.

Nella serata di ieri si sono registrate anche pesantissime ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato in direzione levante proprio per favorire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire quanto accaduto.

