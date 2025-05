Elezioni Genova, i dati finali: PD primo partito, più indietro Fratelli d’Italia

Genova – Silvia Salis è il nuovo sindaco di Genova, con il centrosinistra che torna ad amministrare il capoluogo dopo otto anni. Le Elezioni Comunali hanno visto un’affluenza in aumento a circa il 52%, soprattutto rispetto alle più recenti Elezioni Comunali del 2022 (44,17%) e alle Elezioni Regionali del 2024 (45,9%). La vittoria del centrosinistra viene confermata anche nei singoli Municipi (clicca qui per saperne di più) e con i voti ottenuti dai singoli partiti dei candidati di centrosinistra e centrodestra (clicca qui scoprire i dati finali sulle colazioni).

Il primo partito è stato il Partito Democratico, che ottiene più del doppio dei voti del secondo (Fratelli d’Italia) e raggiunge il 29,06%. Rimanendo in quella che sarà la maggioranza, segue la lista civica Silvia Salis Sindaca con l’8,31% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,92%. Chiudono la maggioranza il Movimento 5 Stelle (5,10%) e Riformiamo Genova (2,38%).

Spostandosi all’opposizione di Pietro Piciocchi, il primo partito risulta essere Fratelli d’Italia con il 12,44%, seguito dalla lista civica Pietro Piciocchi Sindaco Vince Genova con il 10,68% e dalla Lista Bucci-Noi Moderati-Orgoglio Genova che si ferma al 7,84%. Più staccati Lega (6,94%) e Forza Italia (3,78%). PSI-Democrazia Cristiana e UDC ottengono rispettivamente l’1,65% e lo 0,52%.

VOTI PARTITI IN ORDINE NUMERICO

– Partito Democratico – 29,06%

– Fratelli d’Italia – 12,44%

– Pietro Piciocchi Sindaco Vince Genova – 10,68%

– Silvia Salis Sindaca – 8,31%

– Lista Bucci-Noi Moderati-Orgoglio Genova – 7,84%

– Lega – 6,94%

– Alleanza Verdi Sinistra – 6,92%

– Movimento Cinque Stelle – 5,10%

– Forza Italia – 3,78%

– Riformiamo Genova – 2,38%

– PSI-Democrazia Cristiana – 1,65%

– UDC – 0,52%

