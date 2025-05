Genova, danneggia un bus della linea 7 e tenta di dar fuoco ai sedili: denunciato 31enne

Genova – Un altro episodio di violenza si è verificato nel corso della serata di ieri, lunedì 27 maggio, a bordo di un autobus della linea 7. Nello specifico è accaduto in via Ferriere Bruzzo, nel quartiere genovese di Bolzaneto, dove un uomo di 31 anni è salito a bordo del mezzo pubblico e ha seminato il panico, rendendo necessario l’intervento della polizia.

Il malvivente è salito sull’autobus e con un accendino ha tentato di dare fuoco ad un sedile, obbligando l’autista ad interrompere la corsa e a far scendere tutti i passeggeri.

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo ancora seduto sui sedili posteriori che si opponeva alla richiesta di generalità da parte degli agenti. Dopo i primi accertamenti, è stato trovato in possesso di due ‘sampietrini’ occultati nelle tasche.

Una volta fermato, è stato condotto in Questura e denunciato: dovrà rispondere delle accuse di rifiuto di fornire le proprie generalità, danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

