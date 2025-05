Genova, incidente a San Teodoro: un ragazzo trasportato all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato nel corso del tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 maggio, nel quartiere genovese di San Teodoro. É accaduto in via Ferrara, dove un’auto e una moto si sarebbero scontrate per cause ancora da verificare.

Ad avere la peggio è stato il giovane a bordo del mezzo a due ruote, che è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto nel giro di alcuni minuti. Fortunatamente, le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente previsto: per questo motivo, è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

