Genova, ruba in una palestra in pieno centro: 30enne denunciato

Genova – Un uomo di 30 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine nella notte appena trascorsa, quando le volanti sono intervenute nei pressi del centro della città a causa di un allarme che era scattato da una palestra.

Al loro arrivo la porta del locale era socchiusa ma all’interno non vi era più nessuno. Il proprietario, dopo aver constatato l’ammanco di un personal computer del valore di circa 400 euro, ha mostrato le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti in cui si vedeva il 30enne che danneggiava il portone per accedere alla palestra.

L’uomo è stato rintracciato poco più tardi nei pressi di via Gramsci, al porto Antico, e ha ammesso il furto dichiarando, però, di aver già ceduto il pc ad un conoscente.

Dopo esser stato portato in Questura, nei suoi confronti è scattata la denuncia.

