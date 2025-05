Genova, turisti derubati in stazione a Principe: sei persone denunciate

Genova – Lo scorso sabato 24 maggio gli agenti della polizia ferroviaria sono stati allertati a seguito di due furti ai danni di due turisti stranieri – uno statunitense e un inglese – che erano avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe.

Sono così state visionate attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che hanno permesso l’individuazione di due soggetti.

La loro posizione è stata geolocalizzata grazie al sistema installato su un paio di cuffie, che facevano parte della refurtiva.

Gli agenti sono così intervenuti presso una struttura situata nel centro storico, dove hanno individuato uno dei due soggetti ripresi dalle telecamere di sorveglianza e hanno fermato altre due persone, un uomo e una donna, che nella loro stanza avevano proprio le cuffie e lo smartwatch di una delle due vittime.

Inoltre, a seguito di ulteriori e più approfonditi accertamenti eseguiti dagli agenti, sono stati individuati altri tre soggetti che nascondevano della refurtiva.

All’interno dell’albergo, proprio nascosti nelle stanze delle persone fermate, sono stati ritrovate anche tre bombolette di spray urticante e tre armi da taglio di grosse dimensioni. In totale sei persone sono state denunciate per furto, ricettazione e possesso di armi, mentre gli oggetti rubati sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Il resto del materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro.

