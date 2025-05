Meteo Liguria, tempo più stabile con cielo sereno o poco nuvoloso

Il promontorio anticiclonico presente sulla Penisola Iberica si estende verso il Mar Mediterraneo centrale portando su gran parte d’Italia cieli generalmente tersi o velati, in particolar modo sulla parte nord-occidentale della penisola e quindi anche sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore.

Giovedì 29 Maggio 2025

Giornata stabile, con cieli generalmente velati o poco nuvolosi già dalle prime ore del mattino e per tutto il corso della giornata.

Venti deboli a regime di brezza, con locali rinforzi nel pomeriggio sul settore centrale.

Mare mosso in mattinata specialmente a Levante, in scaduta fino a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature in aumento nei valori massimi.

Sulla costa temperature minime tra +15°C/+19°C e massime tra +22°C/+29°C

Nell’interno temperature minime tra +6°C/+15°C e massime tra +19°C/+28°C