A Genova torna la Museum Week che racconta i Musei

Genoa – Anche quest’anno i musei genovesi partecipano all’evento #MuseumWeek, il progetto internazionale nato nel 2014, che dal 2 all’8 giugno racconta i musei e le istituzioni culturali attraverso contenuti digitali a tema.

I canali ufficiali del Comune di Genova, Facebook, Instagram e @museidigenova proporranno ogni giorno un hashtag differente per stimolare la creatività, promuovere l’accessibilità e favorire il dialogo tra pubblico e cultura.

Quest’anno la MuseumWeek celebra la sostenibilità come obiettivo comune, sottolineando l’importanza di agire insieme per costruire un futuro migliore.

Ecco i temi di questa edizione:

Lunedì: #IAMusei

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui esploriamo l’arte, rendendola più interattiva, accessibile e partecipata. A Palazzo Rosso, grazie all’IA, l’opera Aprile – Primavera in un giardino all’italiana di Jan Wildens prende vita, in un dialogo sorprendente

tra tecnologia e patrimonio culturale.

Martedì: #Movimento

Il movimento è vita, è cambiamento, è il modo in cui persone, idee e culture si mettono in circolo. In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, questa giornata celebra il movimento come forma di libertà e sostenibilità, valorizzando i mezzi alternativi e green che rispettano l’ambiente. A raccontarlo è il Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo, dove è custodita la storica bicicletta del Capitano Enrico D’Albertis: uno dei primi velocipedi

della storia, simbolo di movimento green e spirito d’avventura.

Mercoledì: #Gioco

Giocare è un atto culturale: è immaginare, imparare, creare legami. Il Museo Raccolte Frugone di Nervi accoglie il tema del gioco con la mostra Playtime, un percorso che intreccia opere d’arte e suggestioni ludiche, per restituire al visitatore uno sguardo leggero e partecipato sull’esperienza museale.

Giovedì: #Convivenza

Convivere significa mescolare storie, culture e destini. Al MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, rivive la vicenda di Anna Sciacchitano, partita dalla Sicilia con i suoi figli per raggiungere il marito in America. La loro storia, impressa nello scatto Looking for Lost Baggage, Ellis Island di Lewis Hine, è un racconto di partenze definitive e nuovi inizi, di identità che cambiano e mondi che si incontrano.

Venerdì: #Accessibilità

L’accessibilità è un modo di ripensare il museo come luogo aperto, accogliente, condiviso. Al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, una visita guidata dedicata a persone con disabilità ha permesso di esplorare da vicino le statue dei Buddha, creando un’esperienza sensoriale e inclusiva. Perché la cultura, per essere davvero viva, deve essere per tutti.

Sabato: #VisitaMusei

I musei sono vivi e da visitare con curiosità. La giornata è un invito a tornare nei luoghi della cultura, riscoprendo il piacere dell’esperienza dal vivo. A Genova, la Card Musei apre le porte di un patrimonio diffuso, offrendo un accesso semplice e vantaggioso per chi vuole scoprire, o riscoprire, la bellezza della città attraverso i suoi musei.

Domenica: #OceaniMW

Il mare è storia, lavoro, mito, viaggio. Al Galata Museo del Mare, l’imponente galea del 1622 guida i visitatori nella vita quotidiana dei marinai genovesi, raccontando il legame profondo tra la città e gli oceani. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e natura, e su quanto sia urgente preservare il nostro patrimonio blu.