Savona, incidente in via Nizza: scooterista trasportato all’ospedale

Savona – É stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona lo scooterista che nel corso della mattinata odierna, venerdì 30 maggio, è rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato in via Nizza.

Secondo quanto ricostruito, per cause ancora da verificare, l’uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo e sarebbe caduto rovinosamente a terra, riportando ferite e contusioni nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo al pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche le forze dell’ordine, che si sono messe al lavoro per gestire il traffico e per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro stradale.

