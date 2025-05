Autostrade, tragico incidente in A7: morto un uomo, gravissima una donna

Busalla (Genova) – Un tragico incidente si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, sabato 31 maggio, lungo l’Autostrada A7. È accaduto nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, nella carreggiata che viaggia in direzione sud, dove un uomo di circa 45 anni alla guida del suo scooter avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe morto sul colpo a seguito della caduta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, i quali hanno prestato le cure necessarie nei suoi confronti ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, invece, è intervenuto l’elisoccorso per prestare le cure necessarie alla donna che si trovava a bordo dello scooter insieme a lui. Le sue condizioni sarebbero apparse gravissime fin da subito e, per questo motivo, è stata trasportato all’ospedale San Martino in codice rosso, quello di massima urgenza.

Pesantissime anche le ripercussioni sulla circolazione: proprio per favorire l’intervento dei soccorsi, il tratto compreso tra il casello di Busalla e quello di Ronco Scrivia è stato chiuso in entrambe le direzioni. Sia verso sud che verso nord si sono registrate lunghe code, che si sono andate a sommare a quelle già presenti sul nodo genovese dall’inizio della mattinata.

Inoltre, vista la chiusura del tratto, pesanti disagi hanno iniziato a registrarsi anche lungo la viabilità ordinaria.

