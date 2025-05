Meteo Liguria, bel tempo e sole sulla costa, addensamenti nell’entroterra

Il campo di alta pressione che si sta estendendo sul Mediterraneo garantisce generali condizioni di tempo buono sulla Liguria, a parte qualche addensamento nelle aree interne nella giornata di oggi, sabato 31 maggio 2025.

Un nuovo aumento della nuvolosità è atteso per Lunedi 2 giugno, ma senza piogge.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 31 Maggio 2025

Condizioni meteo stabili e soleggiate ovunque in mattinata.

Dal mezzogiorno aumento della nuvolosità cumuliforme nelle aree interne e montuose.

Nel pomeriggio possibilità di qualche temporale sulle testate di Val Trebbia e Aveto, oltre alle Alpi Liguri. Altrove cielo poco nuvoloso o velato.

In serata attenuazione delle precipitazioni e cielo quasi ovunque velato da nuvolosità medio-alta.

Venti deboli meridionali con qualche rinforzo nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in contenuto calo le massime lungo la fascia costiera

Sulla costa temperature minime tra +15°C/+19°C e massime tra +21°C/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +7°C/+15°C e massime tra +21°C/+28°C