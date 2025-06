Genova, deceduta la donna di 90 anni travolta alla Foce

Genova – E’ deceduta all’ospedale San Martino dove era ricoverata in condizioni disperate, la donna di 90 anni travolta da un’auto mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Tolemaide e via Casaregis, nel quartiere della Foce.

L’incidente è avvenuto lo scorso, giovedì 29 maggio, nel pomeriggio. Un Suv aveva investito la pensionata percorrendo via Tolemaide in direzione Centro e svoltando in via Casaregis. Sul posto erano intervenuti i mezzi del 118 ma le condizioni della pensionata erano già molto gravi.

Nell’impatto, la donna ha battuto con violenza la testa sull’asfalto con gravi lesioni e una sospetta emorragia cerebrale.

Dopo il ricovero in ospedale le condizioni della donna non sono migliorate e nelle ultime ore il tragico epilogo.

Sequestrato il Suv, condotto da un 68enne, che ha travolto la donna. L’uomo è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti subito dopo l’incidente e l’esito è risultato negativo.

Con la morte della pensionata si aggrava però la sua situazione.

Si tratta dell’ennesimo pedone travolto e ucciso nell’attraversare la strada a Genova. Un’emergenza che non è cessata con la installazione di telecamere e semafori intelligenti che hanno fatto conquistare alla città il record di sanzioni e di incassi comunali ma con scarsi risultati sul piano della sicurezza reale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]