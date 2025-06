Pegli, spiagge trasformate in discariche, Frulio (Municipio): si poteva prevedere

Genova – Le spiagge di Pegli prese d’assalto nelle ore serali e al mattino successivo sono più simili a discariche che ad arenili. La denuncia arriva dai residenti del lungomare e dai tanti frequentatori delle spiaggette, preoccupati per le montagne di spazzatura che vengono abbandonata nelle serate in cui gruppi di persone mangiano una pizza o bevono una birra sul litorale.

“Le spiagge sono coperte di cartoni delle pizze e da bottiglie abbandonate – denunciano i pegliesi – ma anche il servizio di raccolta sembra essersi dimenticato che d’estate, la gente frequenta di più il litorale e occorre prevedere più passaggi o più bidoni della raccolta”.

Anche accanto ai bidoni presenti, infatti, la spazzatura si accatasta in modo impressionante e resta a fare pessima figura di sè anche nei giorni successivi.

Tra i primi ad infuriarsi anche il neo presidente del Municipio VII Matteo Frulio che conosce molto bene le problematiche in questione, avendole affrontate per anni in qualità di assessore municipale nelle amministrazioni di qualche anno fa.

“La stagione balneare è iniziata – spiega Matteo Frulio – e che non sia stato pensato un servizio di raccolta decente è molto grave. Già ieri i contenitori erano stracolmi di rifiuti. Per non parlare delle aree attorno ai contenitori sempre sporchi e con immondizia lasciata per terra anche dopo lo svuotamento. Queste cose sono intollerabili”.

Il neo eletto presidente non è ancora “in carica” ma già si sta attivando per poter intervenire nel più breve tempo possibile.

“Non posso fare a meno di vedere – spiega Frulio – che evidentemente nessuno aveva pensato a pianificare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul litorale. Forse erano troppo concentrati sulle elezioni. Di sicuro non ho intenzione di sentir dire che la responsabilità è già nostra. Personalmente mi insedierò solo martedì prossimo”.

Una presa di posizione che fa seguito alla campagna – già denunciata nei giorni scorsi – che vede esponenti della passata amministrazione denunciare disservizi e problematiche che certamente non possono (ancora) essere imputate alla nuova.

“Già martedì – prosegue Frulio – contatterò AMIU per capire cosa è stato previsto e chiederò esplicitamente di potenziare il servizio sul litorale. Appena sarò in ufficio verificherò anche cosa è stato pianificato per la parte sicurezza e per quella degli sfalci che sono palesemente indietro. Non si capisce se queste cose siano state pianificate o meno. Ma ci eravamo abituati. Questi processi non sono mai stati condivisi in consiglio di Municipio. Personalmente sono molto preoccupato ma farò il possibile per intervenire”.