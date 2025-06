Autostrade, auto si ribalta in A10: un uomo in codice rosso

Genova – Un altro incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi lungo l’Autostrada A10 dopo quello avvenuto in mattinata nell’estremo ponente della regione. Questa volta è accaduto nel tratto compreso tra il casello di Genova Pra’ e quello di Arenzano, dove un’auto che viaggiava in direzione ponente si è improvvisamente ribaltata.

Al momento non sono chiare le cause di quanto accaduto, anche se si escluderebbe il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. L’uomo alla guida del mezzo coinvolto è rimasto ferito dopo aver battuto con violenza la testa. Inizialmente soccorso dai medici giunti sul posto, è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità. Nonostante questo, non sarebbe in pericolo di vita.

Non si sono registrate pesanti ripercussioni sul traffico a seguito dell’incidente, con soltanto pochi rallentamenti nei pressi dello svincolo con l’A26 in direzione ponente che però si sono risolti nel giro di poche decine di minuti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]