Genova, chiusura di due mesi per l’ascensore di Quezzi

Genova – É scattato questa mattina, martedì 3 giugno, lo stop di circa due mesi dell’ascensore di Quezzi. Essendo scaduti i dieci anni di esercizio, verranno svolti i controlli obbligatori ad ampio raggio che riguarderanno le parti elettriche e quelle meccaniche e verranno svolte le verifiche sulle principali componenti connesse alle funzioni di sicurezza dell’esercizio.

Queste attività di manutenzione straordinaria e di revisione dell’impianto richiederanno una chiusura di circa due mesi dell’ascensore. Al momento non si conoscono tempistiche più precise.

Si prospettano, quindi, possibili disagi per gli utenti che sono soliti usufruire del servizio. Come confermato da Amt, per raggiungere via Pinetti e via Fontanarossa è possibile utilizzare la linea 82 dell’autobus.

