Genova, esce fumo da un palazzo a Sampierdarena: intervento dei vigili del fuoco

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della prima mattinata di oggi, martedì 3 giugno, nel quartiere genovese di Sampierdarena. É accaduto in via Pieragostini, dove è stata segnalata la presenza di fumo che fuoriusciva da un edificio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Inizialmente sembrava che l’incendio si fosse sviluppato in un negozio situato al piano terra ma, una volta entrati all’interno del locale, i pompieri hanno appurato come le fiamme non provenissero da lì. Dopo ulteriori accertamenti, è emerso come queste salissero da un locale situato a quota inferiore dove erano accatastati oggetti e materiale di vario tipo, che hanno preso fuoco per cause ancora da verificare.

Nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco hanno domato l’incendio. Fortunatamente, non si sono registrate persone rimaste ferite o intossicate.

