Genova, rubano all’interno di un ristorante in via del Molo: denunciati

Genova – Due uomini di 30 e 39 anni sono stati denunciati dagli agenti di polizia di stato dopo quanto avvenuto nella notte nei pressi di un ristorante di via del Molo, nella zona del Porto Antico.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che hanno sentito dei rumori sospetti provenire dal locale e, poco dopo, hanno notato due persone darsi alla fuga.

Una volta giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato i malviventi ma hanno notato segni di effrazione presso gli ingressi del locale. Nelle ore successive sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che ritraevano poco distante due uomo dividersi il bottino del furto, ossia delle monete trovate all’interno del contenitore delle mance del ristorante.

I due, un 30enne e un 39enne, sono stati individuati poco più tardi e trovati in possesso delle suddette monete. Nonostante abbiano opposto resistenza al fermo, sono stati trasportati in Questura e denunciati. Tutti e due hanno diversi precedenti per reati contro il patrimonio o contro la persona.

