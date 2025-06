Genova, rivolta nel carcere di Marassi, emergenza nella zona

Aggiornamento ore 15 – Alcuni detenuti del carcere di Marassi sono sul tetto dove sono fuggiti a seguito della rivolta che ha causato diversi feriti anche tra gli agenti della polizia penitenziaria.

La situazione è di estrema tensione e si sta “trattando” per cercare di convincere i detenuti a rientrare pacificamente nelle celle.

Non sono chiari i motivi della rivolta ma certamente il carcere di Marassi non è esente dalle problematiche lamentate a livello nazionale come sovraffollamento e carenza di personale.

Da tempo il sindacato della polizia penitenziara SAPPE denuncia problemi e carenze.

La rivolta sarebbe avvenuta tra la prima e la seconda sezione e alcuni detenuti sono riusciti ad uscire dalle celle e ad aprirne altre facendo uscire altre persone rinchiuse.

L’intervento degli agenti di polizia penitenziaria ha messo in sicurezza il personale sanitario, con una trentina di persone che avrebbero potuto diventare ostaggi della rivolta.

Intanto divampano le polemiche sulla presenza del carcere nel bel mezzo di un quartiere popoloso e con arterie del traffico ad alta percorrenza e fondamentali per il traffico cittadino.

Stadio e carcere che hanno un pesante impatto sul quartiere e che, secondo molti, dovrebbero essere trasferiti altrove, liberando spazi importanti per dare servizi e magari spazi verdi ad un quartiere che non ne ha molti.

Genova – Una rivolta dei detenuti o addirittura un’evasione. Sono le prime informazioni che emergono dal caos che si registra nella zona dell’istituto penitenziario dove stanno convergendo moltissime auto delle forze dell’ordine, insieme ad ambulanze e mezzi di emergenza. All’interno della struttura, infatti, ci sarebbero dei feriti.

L’episodio sta causando problemi alla viabilità del quartiere perché le forze dell’ordine stanno bloccando il traffico nelle vie circostanti.

Traffico interrotto in corso De Stefanis in direzione centro con le auto dirottate su altri percorsi. Disagi che si riflettono sulla viabilità della Valbisagno.

notizia in aggiornamento

