Genova, rivolta nel carcere di Marassi: strade chiuse e traffico in tilt

Genova – Il traffico è in tilt in Val Bisagno, soprattutto nella zona intorno allo stadio, dopo la rivolta scoppiata nel carcere di Marassi nel primo pomeriggio di oggi a partire dalle ore 14 (clicca qui per leggere tutti gli aggiornamenti).

Da ormai più di un’ora risulta chiusa al traffico corso De Stefanis, con le forze dell’ordine che sono giunte sul posto e hanno bloccato la circolazione, deviandola sulla vie limitrofe.

Decine le vetture che sono rimaste bloccate a lungo in coda e che hanno dovuto percorrere vie alternative. Le ripercussioni sul traffico si registrano sia in direzione nord che in direzione sud. Inoltre, dei rallentamenti si segnalano anche all’uscita e all’entrata del casello autostradale di Genova Est.

Intanto, sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Al momento, sarebbero almeno due le persone rimaste ferite. La strada continua ad essere chiusa.

