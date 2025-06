Meteo Liguria, nuvolosità in aumento e possibili piovaschi

Un leggero campo di basa pressione passa sul Nord Italia portando maltempo e qualche rovescio anche sulla Liguria. Tempo instabile che dovrebbe restare tale anche nei prossimi giorni, almeno sino a venerdì.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 4 Giugno 2025

Al mattino nuvolosità variabile a tratti più compatta, con deboli pioviggini possibili.

A partire dalle ore centrali aumento generale della nuvolosità con piovaschi sparsi ancora possibili mentre sul Savonese le precipitazioni saranno a carattere di rovescio e non si esclude qualche isolato fenomeno temporalesco in particolare nella zona del Beigua.

Dal tardo pomeriggio i fenomeni andranno esaurendosi ma la nuvolosità resterà ancora presente su gran parte della regione.

Venti tesi da sud-est su gran parte della Liguria. Forti dai quadranti meridionali sui versanti padani centro-occidentali.

Mare generalmente molto mossi

Temperature minime stazionarie. Massime in lieve calo specie sui settori centro-occidentali.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+21°C e massime tra +19°C/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+16°C e massime tra +17°C/+24°C