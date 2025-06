Genova, furto in stazione: Polfer ritrova passaporti e salva vacanza ad una famiglia

Genova – Una disavventura che, fortunatamente, è stata risolta grazie al pronto intervento degli agenti della polizia ferroviaria. É quanto accaduto ad una famiglia che lo scorso martedì 27 maggio si trovava alla stazione ferroviaria di Genova Principe, pronta per salire su un treno per raggiungere l’Aeroporto di Milano Malpensa, dove l’aspettava un aereo per il Madagascar, in un viaggio programmato da diverso tempo.

Arrivata allo scalo ferroviario genovese, però, la famiglia si è resa conto di esser stata appena derubata di un borsone contenente un telefono cellulare e, soprattutto, i passaporti necessari per decollare.

Le vittime del furto si sono immediatamente rivolte agli agenti della polizia ferroviaria, i quali hanno avviato le indagini. I due presunti responsabili sono stati individuati poco più tardi grazie alla localizzazione del telefono cellulare: si trovavano in un bar in Val Polcevera, dove stavano consumando un caffè.

Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno recuperato la refurtiva e denunciato i due malviventi, per dare poi inizio ad una vera corsa contro il tempo che ha permesso di raggiungere l’aeroporto milanese, dove nel frattempo si era recata la famiglia derubata, per recapitare i passaporti necessari a decollare e dare ufficialmente inizio alla vacanza. Una brutta avventura, fortunatamente con un lieto fine.

