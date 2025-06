Treni, lavori sulla linea ferroviaria: le modifiche alla circolazione di giugno

Genova – Proseguono le attività di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova/Campasso e saranno attivi cantieri di manutenzione ad Arquata Scrivia e di potenziamento infrastrutturale e abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Busalla.

Per consentire le attività di cantiere, nel mese di giugno, il programma di circolazione di alcuni treni nel nodo di Genova e sulle linee Genova- Busalla e Genova Arquata Scrivia sarà rimodulato.

In particolare:

– 12, 13 e 14 giugno per lavori di regolazione termica dei tratti di binario ove presenti gli scambi in fase di rinnovo (lavorazioni da eseguire necessariamente quando la temperatura delle rotaie raggiunge naturalmente la i 30 gradi, condizione che si verifica nelle ore diurne nel mese di giugno), la circolazione subirà modifiche e/o rimodulazioni di orario di alcuni treni regionali della relazione Torino – Genova e di un treno Milano – La Spezia;

– dalle ore 14.00 del 14 giugno alle ore 4.00 del 1° settembre per lavori di miglioramento dei servizi e di abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Busalla (prolungamento del sottopasso di stazione, realizzazione ascensore, restyling pensilina) alcuni treni regionali della relazione Busalla – Genova saranno cancellati;

– dalle ore 14.00 del 28 alle ore 3.00 del 30 giugno per attività tra Quadrivio Torbella e Genova Borzoli nell’ambito del progetto di Quadruplicamento del nodo di Genova la circolazione sarà sospesa tra Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo. Modifiche alla circolazione dei treni regionali sulle linee Acqui Terme – Genova e modifiche di orario sulle relazioni Arquata – Genova Brignole e Milano – Genova.

