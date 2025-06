Genova, giovane ferito al volto in corso Italia

Genova – Ancora una rissa in corso Italia e ancora un ragazzo costretto al ricovero in ospedale per la “Mala-Movida”. L’allarme è scattato intorno all’una della scorsa notte con una chiamata al 112 per un giovane ferito al volto da un violento pugno assestato al volto.

Teatro dell’aggressione, probabilmente l’ennesima rissa, corso Italia, nella zona dove si concentrano diversi locali notturni e dove solo poche sere fa è andata in scena la maxi rissa che ha portato al fermo di sei giovani e al ferimento di ben 7 carabinieri intervenuti per calmare gli animi e invece aggrediti dai componenti delle due fazioni che si stavano scontrando.

Ieri notte, fortunatamente, la rissa ha fatto registrare meno partecipanti e quando sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, a terra c’era “solo” un giovane colpito al viso da un pugno.

La persona è stata medicata e trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino e in mattinata verrà ascoltato per capire cosa sia avvenuto ieri sera e se sia scoppiata l’ennesima lite.

Divampano intanto le polemiche con residenti e locali che chiedono che le zone “calde” vengano presidiate costantemente dalle forze dell’ordine per evitare che si ripetano situazioni di questo genere.

