Cinque Terre, trasportata in ospedale una turista caduta lungo un sentiero

Corniglia (La Spezia) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina, venerdì 6 giugno, lungo il sentiero che collega Corniglia con Volastra.

Una turista statunitense di circa 50 anni che stava percorrendo il tratto di sentiero a pieni ha improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo per alcuni metri e riportando ferite, contusioni ed escoriazioni.

L’impatto sarebbe stato molto violento, tanto da non consentire alla donna di muoversi e tornare in maniera autonoma sul sentiero fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino, oltre ai sanitari del 118.

La turista ferita è stata stabilizzata su una barella ed è stata trasportata all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

