Genova, questa mattina il ricordo dell’attentato a Francesco Coco e alla sua scorta

Genova – Questa mattina, in salita Santa Brigida, si è svolta la cerimonia in memoria del procuratore generale della Repubblica Francesco Coco e degli agenti della sua scorta, il brigadiere della Polizia di Stato Giovanni Saponara e l’appuntato dei Carabinieri Antioco Deiana, uccisi dalle Brigate Rosse l’8 giugno del 1976 in un attentato terroristico.

L’evento, promosso dall’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, si è svolto presso la targa che ricorda il loro sacrificio, proprio nel luogo dell’eccidio.

Alla presenza della sindaca di Genova Silvia Salis e delle massime autorità civili, militari e religiose, un picchetto interforze ha deposto una corona d’alloro.

Sono seguite le letture delle motivazioni delle Medaglie d’Oro al Valor Civile conferite ai tre caduti, in omaggio al loro coraggio e alla difesa delle istituzioni democratiche.

La commemorazione è proseguita nell’aula magna del liceo D’Oria con l’intervento del Procuratore Generale Enrico Zucca e la premiazione degli studenti vincitori di un concorso dedicato al tema del terrorismo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]