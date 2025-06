Genova, ruba in un supermercato e aggredisce un dipendente: 35enne arrestato

Genova – Ha rubato della merce al supermercato nascondendola nello zaino ma, una volta scoperto, ha aggredito con un violento pugno al volto il dipendente che ha tentato di fermarlo. É accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nel quartiere genovese di San Teodoro, in via Ferrara.

Il malvivente, un 35enne con già svariati precedenti, è entrato all’interno dell’esercizio commerciale con un zaino, dove ha occultato alcuni alimenti, per poi uscire senza passare dalla cassa. Un dipendente si è accorto di quanto stesse accadendo, ha provato a fermarlo ed è stato colpito con violenza. Un passante ha assistito alla scena ed è occorso in aiuto della vittima dell’aggressione, cercando di fermare l’aggressore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i quali hanno a fatica riportato la situazione sotto controllo. Il 35enne, per la verità, ha opposto resistenza al momento di fornire le proprie generalità e la sua identità è stata verificata solo una volta accompagnato in Questura.

All’interno dello zaino sono stati ritrovati alcuni generi alimentari provenienti dal suddetto supermercato e anche sette paia di pantaloni con ancora il cartellino attaccato dei quali l’uomo non ha saputo indicare la provenienza. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.

