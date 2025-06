Genova, rubano il cellulare ad una giovane e chiedono soldi per la restituzione: denunciati

Genova – Hanno rubato il cellulare ad una ragazza minorenne e gliel’hanno restituito solo in cambio di 50 euro. Sono stati denunciati per questo motivo due giovani, rispettivamente di 19 e di 22 anni, che si sono resi protagonisti di questo episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 giugno nei pressi dei giardini del centro commerciale della Fiumara.

Gli agenti, allertati dal gruppo di giovani del quale faceva parte la vittima, una volta giunti sul posto hanno ricostruito l’intera vicenda.

Secondo quanto raccolto, i due giovani malviventi avrebbero sottratto il cellulare alla loro vittima e l’avrebbero restituito solo dopo averle estorto 50 euro. Inoltre, avrebbero anche minacciato con un coltello alcuni amici della minorenne che erano intervenuti in sua difesa.

I due sono stati individuati ed identificati poco distante dai poliziotti giunti sul posto, i quali li hanno poi trasportati in Questura e denunciati.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]