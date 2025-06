San Colombano Certenoli, ritrovato l’uomo disperso nei boschi

Chiavari – E’ stato ritrovato sano e salvo l’uomo che ieri sera ha lanciato l’allarme con una chiamata al numero di emergenza 112 dopo essersi perso nei boschi alle spalle di San Colombano Certenoli.

L’uomo aveva perso il sentiero e al calar del sole si è ritrovato bloccato in mezzo ai rovi in zona Vignale, senza riuscire a proseguire in nessuna direzione.

Senza perdersi d’animo l’uomo ha contattato il 112 ed è stato messo in comunicazione con i Vigili del Fuoco che, insieme al Soccorso Alpino e al 118, grazie alle coordinate ottenute col telefono cellulare, sono riusciti a raggiungerlo e metterlo in salvo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]