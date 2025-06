La Spezia, getta a terra moto e scooter e aggredisce agenti, fermato

La Spezia – Completamente ubriaco ha iniziato a gettare a terra moto e scooter e quando un dipendente comunale ha cercato di fermarlo gli ha lanciato contro una bottiglia di vetro. E’ successo nel pomeriggio di ieri in via XXIV Maggio e in via Doria dove, grazie alla tempestiva segnalazione giunta alla Centrale Operativa, la Polizia Locale della Spezia è intervenuta per fermare un individuo in evidente stato di alterazione, responsabile di una serie di gravi comportamenti lesivi della sicurezza urbana.

L’uomo aveva infatti, senza apparente motivo, rovesciato a terra diversi motocicli in via XXIV Maggio e via Doria e, subito dopo, aveva lanciato una bottiglia contro un operatore comunale in servizio intervenuto per fermarlo, dandosi infine alla fuga in direzione via Veneto.

Un pattuglia in moto si è immediatamente attivata nelle ricerche della persona che è stata intercettata nel giro di pochi minuti all’intersezione tra via Veneto e via Pascoli.

Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, l’uomo – visibilmente alterato – ha reagito colpendo gli agenti con uno zaino contenente bottiglie di vetro, cercando nuovamente di fuggire a piedi ma è stato definitivamente bloccato poco dopo, ancora in via Veneto, nei pressi di via Doria, nonostante abbia opposto una forte resistenza, spintonando con violenza i tre operatori.

Data la pericolosità della situazione e lo stato di evidente agitazione del soggetto, per salvaguardare l’incolumità degli agenti, dei passanti e dello stesso autore dei fatti, si è reso necessario l’uso delle manette per procedere all’immobilizzazione.

L’uomo è stato quindi condotto presso il Comando di Viale Amendola per le formalità di rito Si tratta di un cittadino polacco di 26 anni, immigrato in Italia da circa un anno. È stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e ubriachezza molesta (art. 688 c.p.).