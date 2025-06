Albenga, persona travolta da un treno, trasporti nel caos

Albenga (Savona) – Una persona travolta da un treno e circolazione ferroviaria interrotta, sulla linea Genova – Ventimiglia. Sono le tragiche conseguenze dell’ennesimo incidente mortale avvenuto sulla linea ferroviaria ligure.

Intorno alle 6,30 il terribile impatto con una persona, nelle vicinanze del passaggio a livello di via Tiziano.

Il treno Intercity non è riuscito a frenare e la persona è stata travolta ed uccisa in circostanze ancora oggetto di indagine.

Subito è scattato il blocco della linea e tutti i treni in transito si sono fermati con pesanti ripercussioni sui tempi di percorrenza.

Per i convogli locali è partito un servizio navetta di Trenitalia ma i disagi segnalati sono comunque gravi.

Sul posto della tragedia è intervenuto il 118 con automedica e ambulanza ma per la persona, sembra una donna anziana, non c’era più nulla da fare.

La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta a lungo e solo dopo la rimozione del cadavere, autorizzata dal magistrato competente, i treni hanno ricominciato a muoversi pur con pesanti ritardi e cancellazioni.